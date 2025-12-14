Rücken macht Probleme
Kurz vor dem Start: ÖSV verkündet Ausfall von Ex-Vize-Weltmeister
Adrian Pertl konnte in Val d‘Isere nicht ins Rennen gehen.
© GEPA pictures/ Alexander Solc
Unmittelbar vor dem Start des Slaloms in Val d’Isere musste ein ÖSV-Läufer seine Teilnahme am Rennen absagen. „Adrian Pertl verzichtet aufgrund akut aufgetretener Rückenprobleme auf einen Start im heutigen Slalom in Val d’Isere“, teilte der Skiverband mit.
Der ehemalige Vizeweltmeister (Cortina 2021) war zuletzt auf der Suche nach seiner Form. In Val d’Isere wäre der Kärntner mit Startnummer 35 ins Rennen gegangen. (TT.com)
