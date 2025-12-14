Keine nachhaltige Finanzierung

Jahrelanger Einsatz für die Nachtkultur: „Innsbruck Club Commission“ löst sich auf

Seit ihrer Gründung im Jahr 2018 setzte sich die „Innsbruck Club Commission“ für Sichtbarkeit, Wertschätzung und Unterstützung der Club- und Nachtkultur in Innsbruck und Tirol ein.
© Rita Falk
Melina Mitternöckler

Nach sechs Jahren intensiver Arbeit für die Nachtkultur stellt die „Innsbruck Club Commission“ (ICC) mit Ende dieses Jahres ihre Aktivitäten ein. Ausschlaggebend ist, dass eine nachhaltige Finanzierung durch die öffentliche Hand ausblieb.

