Klartext statt Kuscheln
Max Müller: „Den Teufel kann man nicht zähmen, man kann ihn nur ignorieren“
Max Müller ist sehr beliebt in seiner Rolle als stets freundlicher Polizist Michi Mohr bei den „Rosenheim Cops“. Im echten Leben vertritt der Schauspieler seine Ansichten sehr konsequent.
© Linda Gschwentner
Schauspieler und Sänger Max Müller, seit über zwei Jahrzehnten als Michi Mohr eines der bekanntesten Gesichter der „Rosenheim-Cops“, spricht über Kunst ohne Selbstkastration, die Macht der Rücksicht, sein strikt geschütztes Privatleben – und warum er den Teufel der „rücksichtslosen Geldgier“ konsequent ignoriert.