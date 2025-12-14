Serienevent startet
Fräulein Mozart in Möglichkeitsform: Neue Serie holt vergessene Frauen vor den Vorhang
Maria Anna Mozart (Havana Joy) tritt in der sechsteiligen Serie „Mozart/Mozart“ aus dem Schatten ihres Bruders und wird als Künstlerin wahrgenommen.
© ORF/WDR/Story House Pictures
Was wäre gewesen, wenn Maria Anna Mozart nicht von der Bühne verschwunden wäre? Der Sechsteiler „Mozart/Mozart“ erzählt die Geschichte der Geschwister neu – unhistorisch, knallbunt und aus feministischer Perspektive.