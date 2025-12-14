Die drei jungen Geparden im Tiergarten Schönbrunn sind putzig und abenteuerlustig

Bei den drei Monate alten Geparden-Drillingen im Tiergarten Schönbrunn ist jetzt Action angesagt: Sie liefern sich wilde Verfolgungsjagden und klettern neugierig herum, bevor sie wieder kuscheln. Es gibt ein Buch über sie.

Wien - „Die Entwicklung der Jungtiere zu verfolgen, ist enorm spannend. Zuerst waren es nur zaghafte Entdeckertouren, mittlerweile sind die drei aber richtige Abenteurer“, erklärt Tiergartendirektor Dr. Stephan Hering-Hagenbeck.

Buch mit kniffligen Rätseln

Er gibt gleich einen Tipp für einen Wunsch ans Christkind: Die Geparden-Drillinge stehen nämlich im Mittelpunkt des fünften, soeben erschienenen Bandes der Kinderbuch-Reihe „Der kleine Zoo-Entdecker“.

Auf 64 Seiten, (7,99 Euro), stellt das Kinderbuch die schnellsten Landsäugetiere und ihre Lebensweise vor, begleitet von tollen Fotos der Schönbrunner Geparden. Erklärt wird etwa, warum Geparde so schnell laufen können und warum die Jungtiere anfangs lange, silbergraue Haare am Rücken haben. Zusätzlich bietet „Der kleine Zoo-Entdecker“ knifflige Rätsel. Die Kinder können Schattenbilder richtig zuordnen und einen kunterbunten Geparden gestalten.

Artenschutz kindgerecht erklärt