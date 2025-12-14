„Familienglück“ eingeweiht: Bergbahnen See investierten neun Millionen Euro

Die Bergbahnen See haben am Sonntag eine neue 8er-Sesselbahn „Familienglück“ eröffnet. Neun Millionen Euro flossen in die umgebaute Anlage und einen Family Snowpark.

See – Die 8er-Sesselbahn „Familienglück“ wurde am Sonntag feierlich eröffnet. Landeshauptmann Anton Mattle, Bürgermeister Michael Zangerl, Diakon Herbert Scharler und Geschäftsführer Mathäus Tschiderer nahmen am Festakt teil. Die „Seab’r Böhmische“ umrahmte die Veranstaltung musikalisch.

„Die neue Bahn Familienglück markiert einen weiteren Meilenstein in der Weiterentwicklung der Skischaukel Kappl & See. Mit unserer neuen 8er Sesselbahn schaffen wir eine Qualitätsverbesserung und erweitern das Pistenangebot für Einheimische und Gäste“, erklärte Mathäus Tschiderer, Geschäftsführer der Bergbahnen See. Die Sesselbahn war bereits als Höllbodenbahn in Ischgl in Betrieb. Ihre Wiederverwendung in See fördert nachhaltige Infrastruktur.

Der Tiroler LH Anton Mattle, die Nationalratsabgeordnete Margreth Falkner, Christoph Mallaun (Aufschtsratvorsitzender BB See), Mathäus Tschiderer (GF Bergbahnen See) Herbert Kleinheinz (GF & Vorstand BB Kappl) und Herbert Scharler (Diakon) bei der Segnung der neuen Anlage. © TVB Paznaun – Ischgl

Das Skigebiet bietet zudem einen neuen Family Snowpark. Er umfasst Schanzen, Tubes, Boxen und spielerische Elemente mit Maskottchen Seebi für Einsteiger. Außerdem gibt es ein überdachtes 150-Meter-Förderband.

Die Bergbahnen See investierten insgesamt neun Millionen Euro in das Projekt. Zusammen mit der modernisierten Diasbahn in Kappl bietet die Skischaukel Kappl & See nun ein vielfältigeres Wintersporterlebnis.

Die neue Anlage in See wurde eingeweiht. © TVB Paznaun – Ischgl