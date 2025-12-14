Mut wurde belohnt
Schwazer Lebenshilfe-Klientin bewies allen: Integration am Arbeitsplatz ist möglich
Jahrelang hat Verena Köll aus Schwaz einen Job gesucht, viele Praktika absolviert. Doch niemand wollte sie anstellen.
© Manfred Lechner/Lebenshilfe
Sogar ihr Aufruf bei „Licht ins Dunkel“ blieb erfolglos: Lebenshilfe-Klientin Verena Köll aus Schwaz wollte unbedingt einen Job und ihr eigenes Geld verdienen. Niemand wollte sie einstellen, doch davon ließ sich die 32-Jährige nicht entmutigen. Dann bekam sie endlich ihre Chance.