Schwazer Lebenshilfe-Klientin bewies allen: Integration am Arbeitsplatz ist möglich

Sogar ihr Aufruf bei „Licht ins Dunkel“ blieb erfolglos: Lebenshilfe-Klientin Verena Köll aus Schwaz wollte unbedingt einen Job und ihr eigenes Geld verdienen. Niemand wollte sie einstellen, doch davon ließ sich die 32-Jährige nicht entmutigen. Dann bekam sie endlich ihre Chance.