Müll unterm Weihnachtsbaum: So viel Altpapier produzieren Christkind und Co.

Auch wenn der Großteil des Altpapiers recycelt wird, produziert jeder Österreicher jährlich fast 70 Kilo Müll.

Wien – In Österreich verbraucht jede Person im Schnitt 67 Kilogramm Verpackungsmaterial aus Papier, Pappe und Karton pro Jahr. Rund um Weihnachten steigt die Menge deutlich: Durch Online-Pakete, Geschenkpapier und zusätzliche Lebensmittelverpackungen sind die Altpapiertonnen vieler Haushalte schnell voll.

Der Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe (VOEB) ruft dazu auf, vor allem rund um Weihnachten darauf zu achten, unnötige Verpackungen zu vermeiden – etwa durch eigene Behälter und wiederverwendbare Taschen beim Einkauf als Ersatz für Geschenktüten oder bedrucktes Papier. Laut VOEB werden rund 80 Prozent des getrennt gesammelten Altpapiers recycelt, der Rest kann sogar energetisch verwertet werden, wenn er richtig getrennt ist.

Was landet im Altpapier?

Ins Altpapier gehören unter anderem Versandkartons, Kartonschachteln, unbeschichtetes Geschenkpapier, Zeitungen, Prospekte, Papiersackerln sowie saubere Lebensmittelverpackungen aus Papier. „Kartons bitte immer auseinanderfalten und flachdrücken, bevor sie in die Tonne wandern“, appelliert Roland Richter, Altpapierexperte im VOEB-Vorstand. „So nutzen wir das Tonnenvolumen optimal, vermeiden überfüllte Behälter nach den Feiertagen und sichern die hohe Qualität unseres Altpapier-Recyclings.“ Nicht ins Altpapier gehören übrigens beschichtetes oder metallisch glänzendes Geschenkpapier, Glitzerpapier, Klebebänder und Luftpolsterkuverts. Plastikteile sollen – wenn möglich – getrennt und entsprechend entsorgt werden.