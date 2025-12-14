18 Fragen für wahre Fans
Das große „Tatsächlich… Liebe“-Quiz: Wie gut kennst du den weihnachtlichen Filmklassiker?
Premierminister David (Hugh Grant) und Natalie (Martine McCutcheon).
© IMAGO/Supplied by Capital Pictures
Der Film „Tatsächlich… Liebe“ ist ein echter Weihnachtsklassiker. Doch wie gut erinnert ihr euch an die Details? Stellt euer Fan-Wissen in unserem großen Quiz auf die Probe und findet heraus, ob ihr echte Kenner seid.
"Tatsächlich… Liebe"-Quiz
Teste in unserem großen Quiz, wie gut du die zehn verwobenen Liebesgeschichten in "Tatsächlich... Liebe" rund um den turbulenten Heiligabend in London wirklich kennst.
Frage 1 von 18:
Welche berühmte Deutsche hat einen Cameo-Auftritt als Mutter eines Mitschülers von Sam?