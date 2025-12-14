Polizei ermittelt
Fahrerflucht auf der Piste: 71-Jährige in Hochgurgl von Skifahrer schwer am Arm verletzt
Gurgl – Nach einer Skikollision mit Fahrerflucht im Skigebiet von Hochgurgl sucht die Polizei nach einem unbekannten Skifahrer. Der Mann hatte gegen Sonntagmittag eine 71-jährige Skifahrerin von hinten angefahren und schwer verletzt.
Der Unfall ereignete sich gegen 11.45 Uhr. Der unbekannte Mann war laut Polizei auf der Piste Nr. 33 unterwegs, als er die vor ihm fahrende deutsche Urlauberin touchierte. Die Rheinländerin stürzte und erlitt dabei einen schweren Armbruch. Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten weiter.
Die Verletzte wurde von der Pistenrettung erstversorgt und anschließend mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in eine Arztpraxis nach Obergurgl gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (TT.com)