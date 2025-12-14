Fahrerflucht auf der Piste: 71-Jährige in Hochgurgl von Skifahrer schwer am Arm verletzt

Gurgl – Nach einer Skikollision mit Fahrerflucht im Skigebiet von Hochgurgl sucht die Polizei nach einem unbekannten Skifahrer. Der Mann hatte gegen Sonntagmittag eine 71-jährige Skifahrerin von hinten angefahren und schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 11.45 Uhr. Der unbekannte Mann war laut Polizei auf der Piste Nr. 33 unterwegs, als er die vor ihm fahrende deutsche Urlauberin touchierte. Die Rheinländerin stürzte und erlitt dabei einen schweren Armbruch. Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten weiter.