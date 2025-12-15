Kiew spricht von konstruktiven Gesprächen mit den USA

Die ukrainische Seite hat die zweitägigen Gespräche mit einer US-Delegation in Berlin als "konstruktiv und produktiv" bezeichnet. "Wir hoffen bis zum Ende des Tages ein Abkommen zu erreichen, das den Frieden näher bringt", schrieb der ukrainische Chefunterhändler Rustem Umjerow auf X. Es gebe allerdings eine Menge an anonymen Spekulationen in den Medien. Einem Insider zufolge drängt Washington die Ukraine aber weiterhin zu einem Truppenabzug aus der Region Donezk.

Die territoriale Frage sei für Russland von zentraler Bedeutung, sagte die mit dem Vorgang vertraute Person unter Verweis auf US-Vertreter. Die Frage sei gegenwärtig weiter ungelöst. Am Sonntag erklärte die ukrainische Delegation zu dem Thema, es gebe weiteren Gesprächsbedarf. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte vor seinem Abflug nach Berlin gesagt, man könne auf Grundlage des derzeitigen Frontverlaufs Gespräche mit Russland beginnen.

Umjerow lobte die US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner, die "extrem konstruktiv" daran arbeiteten, ein dauerhaftes Friedensabkommen zu finden. Zuvor hatte der ukrainische Vizeaußenminister Serhij Kyslyzja, der ebenfalls zur Delegation gehört, sich für Witkoff und Kushner eingesetzt. "Es ist unfair, die Herangehensweise des amerikanischen Teams falsch darzustellen, während es Zeit, Mühen und Ressourcen in die Friedensbemühungen investiert", schrieb er auf X. In Medien zitierte anonyme Quellen seien nicht korrekt. "Ich bin positiv beeindruckt vom Verständnis für die ukrainischen Interessen und Positionen durch die amerikanischen Partner", fügte er hinzu.