Laut Selenskyj trotz Differenzen weitere Gespräche mit USA

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigt eine Fortsetzung der Gespräche mit der US-Delegation an. Es gebe unterschiedliche Positionen bei Gebietsfragen, sagte Selenskyj in Berlin. Eigene Gebietsforderungen an die Ukraine würde Washington keine stellen. Die US-Delegation habe vielmehr russische Forderungen übermittelt, sagte Selenskyj auf die Frage, ob die USA fordert, dass sich die Ukraine auch aus Gebieten zurückziehe, die sie nach wie vor halte.

Die Ukraine benötige klare Sicherheitsgarantien, bevor Entscheidungen über den Frontverlauf getroffen werden könnten, fordert Selenskyj. Noch am Montag will US-Präsident Donald Trump laut Angaben aus Washington mit Selenskyj und weiteren Europäern ein Telefonat über den Stand der Ukraine-Verhandlungen führen. Ein hochrangiger US-Vertreter sagte, das in Berlin diskutierte Abkommen sehe "wirklich starke" US-Sicherheitsgarantien für die Ukraine nach Vorbild des NATO-Beistandspaktes vor sowie eine "sehr starke Abschreckung" durch US-Waffen.

Auf dem Tisch liege ein "sehr starkes Paket", sagte ein zweiter US-Vertreter, der anonym bleiben wollte. "Ich denke, die Ukrainer würden Ihnen ebenso wie die Europäer sagen, dass dies das robusteste Sicherheitsprotokoll ist, das sie je gesehen haben." Die USA hofften nun auf die Zustimmung der Ukraine wie auch Russlands, hieß es in Washington.

Deutschlands Kanzler Merz begrüßte unterdessen in Berlin Zusagen der USA für Ukraine-Sicherheitsgarantien. "Was die USA hier in Berlin an rechtlichen und an materiellen Garantien auf den Tisch gelegt haben, ist wirklich beachtlich", sagte Merz bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Selenskyj im deutschen Kanzleramt. "Das ist ein ganz wichtiger Fortschritt." Zum ersten Mal seit dem Beginn des russischen Angriffskrieg im Februar 2022 werde "in diesen Tagen die Möglichkeit eines Waffenstillstands vorstellbar".

"Es liegt jetzt nur noch an Russland, ob es gelingt, bis Weihnachten einen Waffenstillstand zu erzielen", sagte Merz. Er rief Kreml-Chef Wladimir Putin auf, "wenigstens über Weihnachten das ukrainische Volk unbehelligt zu lassen von weiteren Bombenangriffen und Raketenangriffen". Es gebe jetzt "die Chance auf einen echten Friedensprozess für die Ukraine", betonte Merz. "Diese Pflanze ist noch klein, aber die Chance ist real."

Die Ukraine und die USA verhandeln seit Sonntag in Berlin über ein mögliches Ende des Konflikts. Auf US-Seite sind dazu der US-Sondergesandte Steve Witkoff und der Schwiegersohn und Berater von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, angereist. Merz kündigte nun an, dass beide auch an einem Abendessen mit Selenskyj und von Merz eingeladenen europäischen Staats- und Regierungschefs teilnehmen würden.

Merz berichtete, dass sich die Ukraine, die Europäer und die USA auf fünf Ziele für die Verhandlungen geeinigt hätten: einen Waffenstillstand, der die Souveränität des ukrainischen Staates erhält; die Absicherung durch "substanzielle und materielle Sicherheitsgarantien der USA und der Europäer"; zudem dürfe der Waffenstillstand "die Einheit und Stärke von NATO und Europäischer Union nicht beeinträchtigen" - und schließlich die Wahrung einer europäischen Perspektive der Ukraine sowie die Ermöglichung ihres Wiederaufbaus.

Nach den Gesprächen in Berlin wiesen die USA auf Russlands Offenheit für einen Beitritt der Ukraine in die Europäische Union hin. Neben dem Thema Sicherheitsgarantien sei dies einer der Punkte im vieldiskutierten Friedensplan zur Beendigung des Ukraine-Krieges gewesen, bei denen Moskau sich bereit gezeigt habe, diese zu akzeptieren, sagte ein hochrangiger US-Regierungsbeamter.

Das Thema EU-Beitritt war bereits Teil eines 28-Punkte-Plans der USA für einen Frieden in der Ukraine, der vielfach als russische Wunschliste kritisiert worden war. Eines der Kriegsziele Russlands ist, den von der Ukraine angestrebten Beitritt zur NATO zu verhindern - der EU-Beitritt ist also gar nicht der eigentliche Streitpunkt.