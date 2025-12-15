- Überblick
Kommentar
Bodenpolitik tabulos neu denken
Kommentarvon Peter Nindler
Mit neuen Steuern lässt sich weder leistbares Wohnen realisieren noch Bauland mobilisieren. Vielmehr müsste das Land die Gemeinden von der Bodenpolitik entbinden.
