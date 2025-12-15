22-Jähriger bedrohte Apres-Ski-Gäste in St. Anton mit Schreckschuss-Pistole

Am Sonntagabend jagte ein 22-jähriger Österreicher den Gästen eines Après-Ski-Lokals in St. Anton einen ziemlichen Schrecken ein. Der junge Mann soll laut Zeugenaussagen während einer verbalen Auseinandersetzung plötzlich sein T-Shirt hochgezogen und auf eine Waffe im Hosenbund gezeigt haben. Die Gäste, die auf den ersten Blick nicht erkennen konnten, dass es sich um eine Schreckschusspistole handelte, riefen sofort die Polizei.

Beim Eintreffen der Polizeistreife gegen 20 Uhr wurde der 22-Jährige am Boden liegend vorgefunden, flankiert von zwei Security-Mitarbeitern. Laut Bericht wurde er jedoch weder festgehalten, noch war der Mann zu dem Zeitpunkt aggressiv. Die Beamten stellten im Zuge der Erhebungen fest, dass es sich bei der Waffe um eine Glock 17 mit Gaskartusche handelte. Das Magazin war mit neun Stück Munition für eine Airsoft geladen.