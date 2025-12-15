„Harry und Sally“-Regisseur Rob Reiner und Ehefrau mit Stichwunden tot aufgefunden

Der renommierte US-Regisseur Rob Reiner und seine Frau Michele sollen tot in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden worden sein. Dies berichtet der US-Sender CNN unter Berufung auf eine offizielle Mitteilung der Familie. Was genau vorgefallen ist, war vorerst noch unklar.

Los Angeles – US-Regisseur Rob Reiner, unter anderem bekannt durch den Filmklassiker „Harry und Sally“, und seine Frau sind Medienberichten zufolge in ihrem Haus in Los Angeles tot aufgefunden worden. Laut dem Fernsehsender NBC wiesen die beiden Leichen offenbar Stichwunden auf, eine Raub- und Mordkommission der Polizei habe die Ermittlungen übernommen. Die Polizei von Los Angeles teilte mit, bisher gebe es in dem Fall keinen Verdächtigen.

Der 78 Jahre alte Reiner und seine Frau seien tot in ihrem Haus im wohlhabenden Stadtteil Brentwood gefunden worden, berichteten die Sender NBC und CNN. Ein Sprecher der Familie habe den Tod des Paares bestätigt, hieß es in den CNN-Berichten. Die Feuerwehr von Los Angeles sprach von einem 78-jährigen Mann und einer 68-jährigen Frau, deren Leichen in einem Haus gefunden worden seien. Nachbarn bestätigten laut NBC, dass es sich um das Zuhause des Ehepaars Reiner handelte.

Noch keine Festnahmen

Die Polizei von Los Angeles (LAPD) teilte am Sonntagabend (Ortszeit) auf einer Pressekonferenz mit, sie werde die Identität der Toten vorerst nicht öffentlich bestätigen. LAPD-Vizechef Alan Hamilton sagte, es gebe Ermittlungen, es sei aber bisher niemand festgenommen oder als Verdächtiger befragt worden. Hamilton wollte ebenfalls nicht bestätigen, ob es derzeit überhaupt Befragungen gebe. „Wir werden versuchen, mit jedem Familienmitglied zu sprechen, damit wir die Fakten zu dieser Ermittlung erhalten“, sagte er.

Die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, sagte, die Ermittlungen liefen. Sie sei „untröstlich wegen des tragischen Verlusts von Rob und seiner Frau Michele“. „Ich kannte Rob und hatte enormen Respekt vor ihm“, fügte die Bürgermeisterin hinzu. Er sei nicht nur ein „gefeierter Schauspieler, Regisseur, Produzent, Autor" gewesen, sondern auch ein "engagierter politischer Aktivist, der immer seine Gaben im Dienste für andere genutzt" habe.

Vom Schauspieler zum Regisseur

Reiner war in den 1970er-Jahren durch seine Rolle in der populären Sitcom "All in the Family" zunächst als Schauspieler bekannt geworden. 1984 veröffentlichte er mit der Doku-Parodie "This Is Spinal Tap" seinen ersten Film als Regisseur. Weltbekannt wurde Reiner in den folgenden Jahren durch den Abenteuerfilm "Stand By Me - Das Geheimnis eines Sommers" sowie die Romantik-Komödie "Harry und Sally", bis heute ein Hollywood-Klassiker.