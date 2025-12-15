„Harry und Sally“-Regisseur Rob Reiner und Ehefrau tot aufgefunden

Der renommierte US-Regisseur Rob Reiner und seine Frau Michele sollen tot in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden worden sein. Dies berichtet der US-Sender CNN unter Berufung auf eine offizielle Mitteilung der Familie. Was genau vorgefallen ist, war vorerst noch unklar.

Los Angeles – Der US-Regisseur Rob Reiner und seine Frau Michele sollen tot in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden worden sein, berichtet der US-Sender CNN unter Berufung auf eine Mitteilung der Familie. „Mit tiefster Trauer geben wir den tragischen Tod von Michele und Rob Reiner bekannt. Wir sind untröstlich über diesen plötzlichen Verlust und bitten in dieser unvorstellbar schweren Zeit um Wahrung unserer Privatsphäre,“ heißt es laut CNN in einer Mitteilung der Familie Reiner.

Großes Polizeiaufgebot am Haus des Regisseurs

Man habe Leichname am Sonntagnachmittag (Ortszeit) gefunden, werde sich aber nicht zur Identität der Toten äußern, sagte ein Sprecher der Polizei Los Angeles in der Nacht zum Montag. US-Medien berichten von einem großen Polizeiaufgebot vor dem Haus des Regisseurs im wohlhabenden Stadtteil Brentwood.

Verdächtige werden in dem Fall demnach nicht befragt. NBC hatte zuvor berichtet, eine Raub- und Mordkommission der Polizei habe die Ermittlungen übernommen.