Regisseur Rob Reiner und Ehefrau tot gefunden: Sohn Nick in Gewahrsam

Der renommierte US-Regisseur Rob Reiner und seine Frau Michele wurden offenbar Opfer eines Gewaltverbrechens. Die beiden wurden in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden. In Hollywood herrscht große Bestürzung.

Los Angeles – Der US-Regisseur Rob Reiner, unter anderem bekannt durch den Filmklassiker „Harry und Sally“, sowie seine Frau sind laut Polizei offenbar Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Ihr Sohn Nick befindet sich mittlerweile in Gewahrsam. Die Leichen des Paares seien mit Stichwunden in ihrem Haus in Los Angeles gefunden worden, berichteten US-Medien am Sonntag.

Die Nachricht löste große Bestürzung aus, unter anderem der ehemalige US-Präsident Barack Obama und der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom würdigten Reiners Verdienste. Die Angehörigen des Paares sagten gegenüber dem Branchenblatt „Variety“, sie seien „erschüttert von dem plötzlichen Verlust“. Sie baten darum, ihr Privatleben „in dieser unglaublich schwierigen Zeit“ zu respektieren.

Noch keine Festnahmen

Alan Hamilton, Vizechef der Polizei von Los Angeles (LADP) berichtete am Sonntagabend (Ortszeit) auf einer Pressekonferenz, es sei bisher niemand festgenommen oder als Verdächtiger befragt worden. Hamilton wollte ebenfalls nicht bestätigen, ob es derzeit überhaupt Befragungen gebe. „Wir werden versuchen, mit jedem Familienmitglied zu sprechen, damit wir die Fakten zu dieser Ermittlung erhalten“, betonte er.

Die Bürgermeisterin zeigt sich „untröstlich wegen des tragischen Verlusts von Rob und seiner Frau Michele“. „Ich kannte Rob und hatte enormen Respekt vor ihm“, fügte die Bürgermeisterin hinzu. Er sei nicht nur ein „gefeierter Schauspieler, Regisseur, Produzent, Autor“ gewesen, sondern auch ein „engagierter politischer Aktivist, der immer seine Gaben im Dienste für andere genutzt“ habe.

Hollywood und Politik trauern

Prominente aus Hollywood und Politik zeigten sich zutiefst betroffen und schockiert. „Michelle und ich sind untröstlich über den tragischen Tod,“ schrieb der frühere US-Präsident Barack Obama auf der Plattform X. Die frühere US-Vizepräsidentin Kamala Harris, Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom und die frühere Anführerin im US-Repräsentantenhaus Nancy Pelosi sprachen der Familie ihr Beileid aus.

Er sei „entsetzt“ über den Tod des Regisseurs und seiner Frau, schrieb der Hollywood-Schauspieler Elijah Wood auf der Plattform X. Ähnlich äußerten sich die Schauspieler James Woods und Roseanne Barr auf X.

Schauspielerin Kathy Bates sagte, sie sei „absolut niedergeschmettert“. Reiner sei „brillant und liebenswert“ gewesen. Ihre Kollegin Jamie Lee Curtis sagte, sie sei „schockiert“, und der US-Schriftsteller Stephen King beschrieb Reiner als „wunderbaren Freund, politischen Verbündeten und brillanten Filmemacher“. Er sei ein großer Fan von Reiner gewesen, schrieb der US-Schauspieler Ben Stiller. „Er hat eine der bedeutendsten Filme für meine Generation gemacht.“

„Rob Reiner ist eine der bedeutendsten Persönlichkeiten in der Geschichte von Film und Fernsehen. Sein Einfluss auf die amerikanische Kultur kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden,“ sagte Sean Astin, der Vorsitzende der US-Schauspielgilde, in einer Mitteilung.

Einer der gefragtesten Regisseure

Mit Filmen wie „Stand By Me – Das Geheimnis eines Sommers“, „Harry und Sally“, „Misery“, „Die Braut des Prinzen“ und „Eine Frage der Ehre“ stieg Reiner in die Riege von Hollywoods gefragtesten Regisseuren auf. Immer wieder arbeitete er auch als Schauspieler.