Führerschein-Neuling in Neustift krachte durch Zaun und fuhr auf Fußballplatz

Eine 18-jährige Fahrschülerin wollte mit zwei Freunden Fahrübungen auf dem Parkplatz in Neustift im Stubaital machen. Doch am Ende musste die Rettung gerufen werden.

Neustift im Stubaital – Die ersten Fahrübungen einer 18-jährigen Fahrschülerin auf einem Parkplatz in Neustift im Stubaital nahmen kein gutes Ende. Denn ihre ebenfalls 18-jährige Freundin auf dem Beifahrersitz landete mit Verletzungen am linken Arm im Spital.

Dem Bericht der Polizei zufolge hatte sich die Fahrschülerin, die keinen Führerschein besitzt, das Auto ihrer Freundin geliehen. Auf dem Rücksitz saß ein 16-jähriger Einheimischer. Zu dritt war man also am späten Sonntagabend ausgerückt, um Fahrübungen auf dem Parkplatz einer Sportanlage in Neustift zu machen. Gegen 17.50 Uhr wollte die Fahrschülerin den Wagen aus der Parkbucht lenken und über den Platz fahren. Beim Starten löste sie jedoch den Fuß zu schnell von der Kupplung und der Wagen machte einen Satz nach vorne. Überfordert von der Situation trat sie nicht auf die Bremse, sondern aufs Gaspedal.

E-Call setzte Rettungskette in Gang

Das Auto durchstieß dabei einen Holzzaun, anschließend die Umfriedung der Sportanlage und fuhr auf den Fußballplatz. Dort fuhr sie noch etwa 20 Meter weiter, ehe sie an der südöstlichen Metallumfriedung zum Stillstand kam. Durch den Aufprall wurde der Fahrer- und Beifahrer-Airbag geöffnet und zudem ein E-Call ausgelöst, der die Rettungskette in Gang setzte. Zufällig vorbeikommende Passanten, waren durch das Aufprallgeräusch herbeigeeilt und leisteten Erste Hilfe.