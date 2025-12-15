Vom Pfarrheim zum Zuhause: In Zams entstand eine besondere WG

Neun Menschen mit schweren körperlichen und geistigen Behinderungen leben in der Wohngemeinschaft Zams, mitten im Ort.

Wer das ehemalige Pfarrheim im Herzen von Zams betritt, spürt sofort: Hier wird gelebt. Neugierige Blicke, freundliche Hände, ein herzliches „Hallo“ – die Bewohnerinnen und Bewohner der Wohngemeinschaft Zams heißen jeden willkommen. Neun Menschen mit schweren körperlichen und geistigen Behinderungen haben hier ihr Zuhause gefunden. Ein Zuhause, das mehr ist als vier Wände: Es ist ein Ort der Wärme, der Gemeinschaft und der Selbstbestimmung.

Die WG liegt direkt an der Bundesstraße, doch drinnen herrscht eine ganz eigene Welt. Es wird gekocht, gespielt, gemalt, trainiert – und gelacht. Das Team der BetreuerInnen kennt viele der BewohnerInnen seit Jahren, manche sogar seit Jahrzehnten. Der Umgang ist herzlich, fast freundschaftlich. Hier zählt nicht die Einschränkung, sondern der Mensch. Immer wieder kommen Physiotherapeutinnen vorbei, um mit den BewohnerInnen an deren Mobilität zu arbeiten.

Wie der „Hildegarden“ entstand

Vor einigen Jahren wurde die WG um einen besonderen Raum erweitert: den „Hildegarden“. Ein heller Wintergarten, entworfen nach den Bedürfnissen der BewohnerInnen. Hier ist Platz für Bewegung, für Spiele, für den Vormittagskaffee, der im Sonnenlicht besonders gut schmeckt. Der Name erinnert an Hildegard, eine ehemalige Bewohnerin, deren Nachlass in die Erweiterung geflossen ist. Auch der Garten wurde im Zuge des Umbaus neu gestaltet – mit rollstuhlgerechten Wegen und Hochbeeten, die gemeinsam bepflanzt werden. Ein Stück Natur, das für alle zugänglich ist.

Die WG Zams ist mehr als eine Einrichtung. Sie ist ein Zuhause mitten im Dorf, ein Ort, an dem Menschen mit Behinderungen nicht am Rand stehen, sondern Teil der Gemeinschaft sind. Hier wird das Selbstwertgefühl gestärkt, Selbstständigkeit gefördert und Eigenverantwortung gelebt – alles in einer familiären Atmosphäre. Ausflüge in die Region, gemeinsame Aktivitäten und das große Miteinander machen den Alltag bunt und lebendig.

Ein besonderer Ort