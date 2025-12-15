Symbole aus der NS-Zeit
Verbotene Runen am Tummelplatz in Amras aufgetaucht: „Solche Sachen gehören weg“
Auf dieser Gedenktafel am Innsbrucker Tummelplatz waren neben verbotenen SS-Runen auch so genannte Lebens- und Todesrunen eingraviert. Im NS-Regime wurden sie als Zeichen für das Geburts- und Sterbedatum verwendet.
© Benedikt Mair
Am Tummelplatz gab es Tafeln mit verbotenen NS-Zeichen. Nach einem Hinweis haben die Zuständigen sie entfernt. Künftig soll die Landesgedächtnisstätte frei von derlei Symbolik sein.