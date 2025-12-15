Fest für Lego-Fans brachte riesige Spendensumme für krebskranke Kinder

Die Lego-Fan-Ausstellung in Höfen wurde zu einem überwältigenden Erfolg, der nicht nur zahlreiche Besucher anlockte, sondern auch eine beeindruckende Spendensumme einbrachte.

Wängle, Höfen – Damit hatte wohl niemand gerechnet, selbst Familie Wiedemann aus Wängle nicht. Harald, Elisabeth und die beiden Kinder Fabian und Katja hatten Ende Oktober zur 2. Lego-Fan-Ausstellung in die Hahnenkammhalle Höfen geladen. Knapp 30 Aussteller hatten sich angemeldet, ihre Konstruktionen und Modelle auf Biertischen arrangiert. Was dann geschah, übertraf alle Erwartungen.

„Dass es viele Lego-Fans gibt, wusste ich. Aber es gab einen regelrechten Besucheransturm“, erzählt Harald Wiedemann. Um die 4000 Besucher – aus dem Außerfern, dem Allgäu, dem Werdenfelser Land und dem Inntal – strömten herbei.

Wiedemann: „Wir haben 53 Kuchen gebraucht. Auch der Verkauf der 300 Tombolapreise, Schätzspieleinnahmen, Spenden und eine großartige Verkaufsprovision der Firma Würth Hochenburger füllten den Spendentopf.“

Meisterwerke aus bunten Bausteinen

Als es an die Abrechnung der Veranstaltung ging, glaubte Wiedemann seinen Augen nicht. „Ich habe meine Frau mehrmals gefragt, ob wir wirklich alle Rechnungen bezahlt haben. Ich konnte es gar nicht glauben.“

Ähnlich erging es auch der Obfrau der Kinderkrebshilfe Tirol, als sie nun den Scheck überreicht bekam. Wiedemann: „Bei der Ausstellung kamen unglaubliche 17.812 Euro zusammen. Wir haben eine runde Summe daraus gemacht und auf 18.000 Euro aufgestockt.“

Drei strahlende Gesichter: Elisabeth und Harald Wiedemann übergaben Ursula Mattersberger, Obfrau der Kinderkrebshilfe Tirol (Mitte), den Spendenscheck. © Wiedemann

Eigentlich sollte die erste Ausstellung im Vorjahr im Widum Wängle eine einmalige Aktion bleiben. Weil es so viel Interesse gab, hat sich Wiedemann aber noch einmal breitschlagen lassen: „Ich habe im Vorfeld der Ausstellung gesagt, das ist das zweite und letzte Mal. Es war ein irrsinnig großer Aufwand.“

Nun nimmt Wiedemann alles zurück und erklärt: „Es wird auch nächstes Jahr wieder eine Lego-Fan-Ausstellung geben. Es gibt jetzt schon Anmeldungen.“