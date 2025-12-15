Was war da denn los?

Wrestling-Fans nach Abschiedskampf von WWE-Legende John Cena stinksauer

John Cena hat seine langjährige Karriere in der WWE beendet. Die Art und Weise seines Abtritts sorgt für viele Fans aber für Kopfschütteln.

