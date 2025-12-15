ÖSV-Talent meldet sich nach OP und Saison-Aus aus Spital: „Hart zu akzeptieren“

Für Maja Waroschitz war die Ski-Saison beendet, bevor sie richtig angefangen hat. Die Schwazerin verletzte sich Anfang Dezember beim Europacup-Riesentorlauf in Zinal schwer. Die 19-Jährige zog sich dabei einen Riss des vorderen Kreuzbandes, des Innenbandes und des Außenmeniskus im linken Knie und wurde bereits in der Privatklinik Hochrum operiert.

Jetzt meldete sich die dreifache Jugend-Olympiasiegerin auf Instagram zu Wort. „Hart zu akzeptieren, aber es ist Teil des Spiels“, schrieb sie zu einem Bild aus dem Krankenbett, auf dem sie mit ausgestrecktem Mittelfinger zu sehen ist.