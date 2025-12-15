Lienz: Modernisierter Railjet bringt OsttirolerInnen schneller nach Wien

In Lienz hat heute der erste modernisierte Railjet seinen Betrieb aufgenommen. Der Zug verbindet Osttirol dank der neuen Koralmbahn nun schneller und komfortabler mit Wien. Bürgermeisterin Elisabeth Blanik begrüßte die Premiere dieser Direktverbindung.

Lienz – Die Koralmbahn nimmt ihren Betrieb auf und bringt Osttirol direkte Vorteile. Ab sofort verkehren täglich zwei umsteigefreie Railjet-Verbindungen von Lienz nach Wien. Der erste modernisierte Railjet fährt bereits auf dieser Strecke. Zusätzlich gibt es über den ganzen Tag verteilt weitere Verbindungen (mit Umsteigen, meist in Villach) nach Wien.

Lienz ist damit die erste Stadt Tirols mit dieser aufgewerteten Verbindung. Bürgermeisterin Elisabeth Blanik zeigte sich erfreut: „Für die Bewohner, Gäste sowie Besucher unserer Stadt und Region setzt das neue Railjetangebot zwischen Lienz und Wien neue Maßstäbe.“

Zwei tägliche umsteigefreie Railjet-Verbindungen stehen zur Verfügung, die Reise dauert 5 Stunden und 19 Minuten. Das ist um etwa 30 Minuten schneller als bisher.

Von Lienz fahren Züge um 06:17 Uhr (Ankunft Wien 11:36 Uhr) und um 15:17 Uhr (Ankunft Wien 20:36 Uhr).