Konto angeblich gehackt
Betrüger gab sich als Bank-Mitarbeiter aus: Innsbruckerin um mehr als 10.000 Euro gebracht
Innsbruck – Ein unbekannter Täter hat vergangenen Freitag eine 81-jährige Frau aus Innsbruck um einen beträchtlichen Geldbetrag gebracht. Wie die Polizei berichtet, rief der Mann zwischen 17 und 18.30 Uhr an und gab sich am Telefon als IT-Mitarbeiter einer Bank aus.
Der Betrüger tischte der Seniorin die Geschichte auf, dass ihr Konto gehackt worden sei. Um den angeblichen Hacker-Angriff rückgängig zu machen, überredete er die 81-Jährige zu mehreren Überweisungen auf unterschiedliche Konten. Die Frau verlor dabei einen Geldbetrag von mindestens 10.000 Euro. (TT.com)