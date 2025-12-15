Loipen überzeugen erneut: Gütesiegel bleibt in der Tiroler Zugspitz Arena

Die Tiroler Zugspitz Arena wurde erneut für die Qualität ihres Loipenangebots ausgezeichnet. Die Abteilung Sport des Landes Tirol verlängert das Tiroler Loipen-Gütesiegel für die Region um weitere drei Jahre.

Ehrwald – Das Tiroler Loipen-Gütesiegel wird seit 1981 vom Land Tirol vergeben und honoriert als eines der Qualitätssymbole im Tiroler Wintersport Loipengebiete mit umfassender Ausstattung, verlässlicher Schneesicherheit und gepflegter Infrastruktur. Grundlage sind festgelegte Richtlinien, die Aspekte wie Loipenanzahl, Präparierung, Beschilderung, Sicherheit und Umweltmaßnahmen regeln.

Nach Überprüfung wurde das Gütesiegel in der Tiroler Zugspitz Arena nun um weitere drei Jahre verlängert. Dort stehen 120 kostenlos nutzbare Loipenkilometer und optimale Bedingungen für beide Techniken – klassisch und Skating – bereit. Entsprechend groß ist die Freude bei den Verantwortlichen.

Urkunden und Gütesiegel gab‘s für die Tiroler Zugspitz Arena: (v.l.) TVB-Obmann Theo Zoller, Franz Dengg (Geschäftsführer Tiroler Zugspitzbahn, der mit dem Pisten-Gütesiegel ausgezeichnet wurde), Björn Scherer (TVB-Geschäftsführer), Thomas Koch (Leitung Infrastruktur Tiroler Zugspitz Arena) und Manfred Hosp (Mitarbeiter Infrastruktur). © Tiroler Zugspitz Arena