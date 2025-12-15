Perfekte Bedingungen

Loipen überzeugen erneut: Gütesiegel bleibt in der Tiroler Zugspitz Arena

120 kostenlos nutzbaren Loipenkilometer stehen Sportbegeisterten in der Zugspitz Arena bereit.
© Tiroler Zugspitz Arena/roastmedia
Von Simone Tschol

Die Tiroler Zugspitz Arena wurde erneut für die Qualität ihres Loipenangebots ausgezeichnet. Die Abteilung Sport des Landes Tirol verlängert das Tiroler Loipen-Gütesiegel für die Region um weitere drei Jahre.

Ehrwald – Das Tiroler Loipen-Gütesiegel wird seit 1981 vom Land Tirol vergeben und honoriert als eines der Qualitätssymbole im Tiroler Wintersport Loipengebiete mit umfassender Ausstattung, verlässlicher Schneesicherheit und gepflegter Infrastruktur. Grundlage sind festgelegte Richtlinien, die Aspekte wie Loipenanzahl, Präparierung, Beschilderung, Sicherheit und Umweltmaßnahmen regeln.

Nach Überprüfung wurde das Gütesiegel in der Tiroler Zugspitz Arena nun um weitere drei Jahre verlängert. Dort stehen 120 kostenlos nutzbare Loipenkilometer und optimale Bedingungen für beide Techniken – klassisch und Skating – bereit. Entsprechend groß ist die Freude bei den Verantwortlichen.

Urkunden und Gütesiegel gab‘s für die Tiroler Zugspitz Arena: (v.l.) TVB-Obmann Theo Zoller, Franz Dengg (Geschäftsführer Tiroler Zugspitzbahn, der mit dem Pisten-Gütesiegel ausgezeichnet wurde), Björn Scherer (TVB-Geschäftsführer), Thomas Koch (Leitung Infrastruktur Tiroler Zugspitz Arena) und Manfred Hosp (Mitarbeiter Infrastruktur).
© Tiroler Zugspitz Arena

„Die erneute Verleihung des Tiroler Loipen-Gütesiegels ist ein starkes Zeichen der Wertschätzung für unsere konsequente Arbeit. Sie ist aber nicht nur eine Auszeichnung, sondern auch ein Versprechen unseren Gästen und allen Sportbegeisterten gegenüber“, so TVB-Geschäftsführer Björn Scherer. Sein Dank gilt allen Grundstücksbesitzern für die Erlaubnis und dem Infrastrukturteam für das Engagement.

