70. Song Contest: 35 Länder sind in Wien mit von der Partie

Wien – Die von ORF-Generaldirektor Roland Weißmann in Aussicht gestellte Rekordzahl ist es nicht geworden, aber auch alles andere als ein Soloevent in der Wiener Stadthalle: 35 Länder werden im Mai 2026 beim 70. Eurovision Song Contest in Wien teilnehmen. Dies gab die Europäische Rundfunkunion (EBU) am Montag bekannt. Damit nehmen am Wiener ESC trotz des Boykotts von fünf Nationen aufgrund der Teilnahme Israels nur zwei Länder weniger teil als beim heurigen Bewerb von Basel.