Was bedeutet es, zu hoffen?

Hoffen kann man Vieles. Etwa auf den großen Gewinn in der Lotterie, die Gehaltserhöhung im nächsten Jahr oder die weiße Weihnacht. Im Alltag ist oftmals dann die Rede von Hoffnung, wenn zum Ausdruck kommen soll, dass etwas erwartet wird oder einem Wunsch Ausdruck verliehen wird.

Das Thema dieser Moment-Ausgabe lautet „Hoffnung geht weiter“. Es vertieft den alltäglichen Begriff der Hoffnung. Denn es lässt sich in einem zweifachen Sinne verstehen.

Der eine Sinn ist zeitlich: Auch morgen wird man noch hoffen, Hoffnung geht weiter, sie hört nicht auf. Dadurch wird ausgedrückt, dass man auch in Zukunft noch etwas erwarten und sich wünschen wird. Es ist ganz menschlich, in der Spannung von Erwartungen und Wünschen an die Zukunft zu stehen. Dass diese Spannung nicht aufhört, ist eine Bedeutung des Ausdrucks „Hoffnung geht weiter“.

Der andere Sinn betrifft die Beschaffenheit der Hoffnung: Hoffnung geht weiter, reicht tiefer in das Leben hinein als die Erwartungen und Wünsche, die sich alltäglich ihren Raum nehmen.

Hoffnung besteht nicht nur in den gespannten ...