Matthias Krapf wird Verlags-Geschäftsführer der Tiroler Tageszeitung

Moser Holding-CEO Silvia Lieb stärkt damit die wichtigste Medienmarke des Unternehmens auch auf Führungsebene.

Die Moser Holding stellt die Weichen für die Zukunft ihrer Kernmarke: Matthias Krapf, seit 2023 gemeinsam mit Marco Witting Chefredakteur der Tiroler Tageszeitung, wird mit Jänner 2026 zusätzlich zu seiner Funktion als Chefredakteur zum Verlagsgeschäftsführer der TT bestellt. Das gab Silvia Lieb, CEO der Moser Holding, am Montag bekannt.

In seiner neuen Funktion verantwortet Krapf alle für die Tiroler Tageszeitung relevanten Bereiche: Redaktion, Verkauf, Vertrieb, Marketing sowie wie bisher die Digital-Unit „New Media Online“. Seine primäre Aufgabe wird es sein, das Tiroler Medienflaggschiff weiter in die Zukunft zu transformieren, print und digital neue Erlösmodelle zu entwickeln und die Position der TT als mediale Nummer 1 in Tirol nachhaltig auszubauen.

Silvia Lieb, die als Alleinvorstand die Führung der gesamten Mediengruppe innehat, zu dieser Entscheidung: „Mit Matthias Krapf habe ich einen höchst erfahrenen, visionären und zugleich umsetzungsstarken Medienprofi an meiner Seite. Er hat in seinen bisherigen Führungsfunktionen vielfältige Innovationen erfolgreich umgesetzt und sich nicht nur intern einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Ich gratuliere ihm zu diesem bedeutsamen nächsten Schritt und freue mich sehr auf unsere Zusammenarbeit in neuer Konstellation.“

Matthias Krapf: „Die Verantwortung für die Weiterentwicklung der Tiroler Tageszeitung zu übernehmen, ist eine große Herausforderung, die ich sehr gerne annehme. Ich bin überzeugt, dass es uns gemeinsam mit den engagierten Teams gelingen wird, die TT erfolgreich in die Zukunft zu führen – mit dem erforderlichen Tempo, einer klaren Zielrichtung, und nicht zuletzt mit viel Herz und Gespür für unsere Leserinnen und Leser, Userinnen und User.“

Zur Person: Matthias Krapf

Matthias Krapf (Jahrgang 1979) begann seine Karriere bei der Moser Holding im Jahr 2006. Er baute als Chefredakteur von 6020 Stadtmagazin und als Geschäftsführer der Target Group die Corporate-Publishing-Sparte des Unternehmens maßgeblich mit auf. 2018 wurde er zum Head of Digital der Moser Holding bestellt. In dieser Funktion verantwortete er unter anderem die Einführung der TT-Paywall und das Redesign des Newsportals tt.com.