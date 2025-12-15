Hall schafft „schwarze Null“, große Schulsanierung startet aber erst im Sommer

Der Stadt Hall gelingt für 2026 ein ganz knappes Plus im operativen Budget. Bei der Sanierung des Kinderzentrums Schönegg gibt es allerdings noch eine Finanzierungslücke. Die Absiedlung von Volksschule, Kindergarten und Hort ist nun erst für den Sommer geplant. Die Haushaltsdebatte im Überblick.