TVB Serfaus-Fiss-Ladis geht neue Wege: Tourismus-Tag statt klassischer Vollversammlung

Der Tourismusverband Serfaus-Fiss-Ladis hat seine jährliche Vollversammlung in ein neues Format überführt: Kürzlich fand im Kulturhaus Fiss erstmals der „Tag des Tourismus 2025“ statt. Das Event bot den Mitgliedern und ihren Familien interaktiven Austausch, ein Kinderprogramm und eine kompakte Vollversammlung, um gemeinsam die Zukunft der Region zu gestalten.

Der Verband setzte bewusst auf Begegnung und einen gemeinsamen Blick in die Zukunft. Das Kulturhaus Fiss öffnete seine Türen für Mitglieder und ihre Familien. Ein Kinderprogramm unter dem Motto „We are Family“ unterhielt die jüngsten Besucher.

Für die jüngsten Besucher wurde ein eigenes Kinderprogramm angeboten. © Serfaus-Fiss-Ladis Marketing GmbH

An acht interaktiven Stationen präsentierte der Verband sein neues Zukunftsbild für Serfaus-Fiss-Ladis. Dieses Ergebnis entstand aus einem 1,5-jährigen Beteiligungsprozess. Themen wie „Beste Qualitätszeit für Familien“, „Familien verbinden“ und „Absolut enkeltauglich“ zeigten die klare Ausrichtung. Qualität, Nachhaltigkeit und ein starkes Miteinander auf dem Plateau stehen hierbei im Vordergrund.

Das neue Format setzte bewusst auf Austausch und einen gemeinsamen Blick in die Zukunft der Region. © Serfaus-Fiss-Ladis Marketing GmbH

Die eigentliche Vollversammlung hielt der Verband in kompakter Form ab. Rückblicke, aktuelle Entwicklungen und Zukunftsthemen behandelte er effizient. Sie waren sinnvoll in das Tageskonzept integriert. Das Ziel war die Umwandlung einer Pflichtveranstaltung in ein inspirierendes Treffen für die gesamte Tourismusfamilie. Dieser Ansatz fand bei den Teilnehmern große Resonanz.

Mit vielen Gesprächen klang der Tag des Tourismus 2025 aus. © Serfaus-Fiss-Ladis Marketing GmbH