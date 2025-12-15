Immer aktuell und gut unterwegs

Fahrten mit Bus und Bahn plant man am besten mit der digitalen Fahrplanauskunft.

Wer wissen will, wie man am besten von A nach B kommt, nützt am besten die digitale Fahrplanauskunft des Verkehrsverbund Tirol (VVT). Diese hat immer die aktuell gültigen Fahrpläne und liefert Echtzeitdaten für alle Öffis – nicht nur für Tirol, sondern für ganz Österreich. Auch die aktuelle Verkehrslage wird in der digitalen Auskunft berücksichtigt und über Ausfälle oder Verspätungen informiert.

Zwei Wege, ein Ziel

Die digitale Fahrplanauskunft kann auf zwei Wegen genützt werden. Mit der kostenlosen VVT Smartride App lassen sich Verbindungen schnell und einfach am Handy suchen – ganz ohne Anmeldung. Wer keine App verwenden möchte, kann auch im Internet auf der Homepage des VVT die digitale Fahrplanauskunft nützen.

Mehr als eine Verbindung

Egal, ob in der App oder über die Homepage: die Fahrplanauskunft bietet eine Reihe von Vorteilen. Denn es werden nicht nur Wegzeit und Kosten der gesuchten Verbindung angezeigt, sondern auch Fuß– und Radwege mit übersichtlicher Karte zur besseren Navigation. Neben Bus und Bahn werden auch Park & Ride oder On-Demand-Verkehre beauskunftet.

Auskunft für alle

Wer die digitale Fahrplanauskunft nicht nützen möchte, kann sich die gewünschten Linienfahrpläne im VVT KundInnencenter ausdrucken lassen. Alle Fahrpläne sind auch auf der Website für den Druck zuhause verfügbar. Selbstverständlich bleiben auch weiterhin die Fahrpläne an den Haltestellen bestehen. Diese werden durch QR-Codes ergänzt: scannt man den Code werden die Echtzeitabfahrten der jeweiligen Haltestelle angezeigt – auch ohne App am Handy.

Starke Stütze

Ob digital oder klassisch: die Fahrplanauskunft des VVT ist auch künftig über verschiedene Kanäle verfügbar. Wer Hilfestellung benötigt, kann sich jederzeit an das VVT KundInnencenter wenden: dort gibt es Beratung und Unterstützung – etwa beim Download der App, bei der Nutzung der digitalen Auskunft oder falls man einen gedruckten Fahrplan wünscht.