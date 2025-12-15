Ausgeglichenes Budget

Gemeinde Telfs will Raiffeisen-Gebäude kaufen: „Wollen Familiensilber vergrößern“

Die Raiffeisenbank errichtet aktuell ein neues Gebäude im Ortszentrum. Das alte, in dem auch Teile der Marktgemeinde untergebracht sind, will sich Telfs käuflich sichern.
© MG Telfs/Dietrich

Kommenden Donnerstag wird dem Telfer Gemeinderat das Budget präsentiert: Große Brocken im kommenden Jahr sind der Ausbau des Einberger Schulzentrums und der Kauf des ehemaligen Raiffeisen-Gebäudes im Ortszentrum.

