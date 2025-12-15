Ausgeglichenes Budget
Gemeinde Telfs will Raiffeisen-Gebäude kaufen: „Wollen Familiensilber vergrößern“
Die Raiffeisenbank errichtet aktuell ein neues Gebäude im Ortszentrum. Das alte, in dem auch Teile der Marktgemeinde untergebracht sind, will sich Telfs käuflich sichern.
Kommenden Donnerstag wird dem Telfer Gemeinderat das Budget präsentiert: Große Brocken im kommenden Jahr sind der Ausbau des Einberger Schulzentrums und der Kauf des ehemaligen Raiffeisen-Gebäudes im Ortszentrum.