Hochzeitsspiel endete mit Schlägerei: Braut ins Krankenhaus gebracht

Arnsberg – Eine Hochzeitsfeier im Sauerland in Deutschland ist am Wochenende in eine Schlägerei ausgeartet. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war es bei einem Hochzeitsspiel zu derartigen Unstimmigkeiten gekommen, dass sich eine handfeste Prügelei zwischen zahlreichen Beteiligten entwickelte. Ein 39 Jahre alter Gast sowie die Braut kamen ins Krankenhaus. Die Frischverheiratete habe einen Nervenzusammenbruch erlitten, sagte ein Polizeisprecher am Montag.

Zunächst war von rund 30 Beteiligten die Rede, weshalb die Polizei am Samstagabend mit erheblichem Kräfteaufgebot zu der Feier in Hemer im Sauerland ausrückte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei die eigentliche Auseinandersetzung bereits beendet, die Lage aber weiterhin aufgeheizt gewesen, sagte der Sprecher.