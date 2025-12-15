Ins Schleudern geraten

Entgegenkommendes Auto in Kufstein gerammt: Drei Beteiligte ins Krankenhaus gebracht

Die Sparchner Straße in Kufstein war am Sonntagabend Schauplatz eines Verkehrsunfalls. Dabei wurde zumindest ein Lenker verletzt.
© ZOOM.TIROL

Kufstein – Ein 23-jähriger Einheimischer verursachte am Sonntagabend einen Verkehrsunfall in Kufstein. Der Autofahrer ist gegen 20.15 Uhr mit seinem Fahrzeug in der Sparchner Straße in einer langgezogenen Kurve ins Schleudern geraten. Dann schlitterte das Auto auf die Gegenfahrbahn und prallte dort gegen den Pkw eines 34-jährigen Einheimischen. Beim Zusammenstoß erlitt der 23-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades. Sanitäter brachten ihn ins Krankenhaus nach Kufstein.

Ob der 34-Jährige und sein gleichaltriger Beifahrer ebenfalls verletzt wurden, blieb zunächst unklar. Zur Abklärung etwaiger Unfallfolgen wurden die zwei Beteiligten ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Im Einsatz standen zwei Polizeistreifen, zwei Rettungsautos und die Kufstein Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen. (TT)

