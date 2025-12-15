Entgegenkommendes Auto in Kufstein gerammt: Drei Beteiligte ins Krankenhaus gebracht

Kufstein – Ein 23-jähriger Einheimischer verursachte am Sonntagabend einen Verkehrsunfall in Kufstein. Der Autofahrer ist gegen 20.15 Uhr mit seinem Fahrzeug in der Sparchner Straße in einer langgezogenen Kurve ins Schleudern geraten. Dann schlitterte das Auto auf die Gegenfahrbahn und prallte dort gegen den Pkw eines 34-jährigen Einheimischen. Beim Zusammenstoß erlitt der 23-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades. Sanitäter brachten ihn ins Krankenhaus nach Kufstein.