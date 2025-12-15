Musikalische Einstimmung auf Weihnachten: Adventkonzert in der Franziskanerkirche

Am 4. Adventsonntag lädt das Lienzer Franziskanerkloster zu einem besonderen Adventkonzert ein. Besucher erwartet eine Stunde besinnlicher Musik und Texte zur Einstimmung auf das Weihnachtsfest.

Lienz – In der Atmosphäre des Gotteshauses gestalten lokale Ensembles diesen Abend. Musikalische Darbietungen von den Lienzer Kirchenbläsern, dem Ensemble Koller und dem Chor St. Marien prägen das Programm. Ein Streich-Trio der Familie Wendlinger ist zu hören, ebenso wie die Klänge der Truhenorgel. Zwischen den musikalischen Beiträgen werden adventliche Texte vorgelesen.