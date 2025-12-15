Ibiza, Arona Olé! Seats Erfolgsduo tanzt aufgefrischt in das Jahr 2026

Der Seat Ibiza führt in Österreich seit 2024 nicht ganz umsonst das Kleinwagensegment an. Nun wurde der schnittige Spanier und sein SUV-Ableger Arona für das Modelljahr 2026 überarbeitet. Design, Innenraum und Assistenzsysteme wurden verfeinert. Die Preiswürdigkeit der beliebten Spanier blieb und wurde sogar um zehnjährige Garantie erweitert.