Hoffnungslauf der Dekanate Sillian und Lienz bringt 1280 Euro für Kinderschutz

Die Dekanatsjugend Sillian und Lienz hat mit dem Hoffnungslauf 2025 insgesamt 1280,60 Euro gesammelt. Rund 150 Teilnehmer liefen am Tassenbacher Stausee. Das Geld kommt dem Kinderschutzzentrum Lienz zugute.

Sillian – Am Sonntag, dem 28. September, herrschten bei Sonnenschein gute Bedingungen für den Hoffnungslauf rund um den Tassenbacher Speicher. Das Veranstaltungsgelände füllte sich bereits am Nachmittag. Um 14.30 Uhr begann der Kinderlauf.

Insgesamt nahmen rund 100 Läufer sowie 50 Kinder teil. Sie machten den Hoffnungslauf zu einem Gemeinschaftsfest. Die Dekanate Sillian und Lienz arbeiteten dabei zusammen. Eine Segensfeier rundete den Tag um 17 Uhr ab.