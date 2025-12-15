Prozess in Innsbruck

Drama nach Skitag: Mit Promille und Handy am Steuer Skiurlauberin auf Straße gerammt

Die schwerverletzte Deutsche war im März vom Notarzt betreut und darauf in die Klinik geflogen worden.
Reinhard Fellner

Ein Verkehrsunfall im März hatte für eine Skiurlauberin gesundheitlich schwerste Folgen. Unfalllenker war ein einstiger Hotelangestellter. Er musste sich am Montag am Landesgericht gleich ein ganzes Verschuldens-Bündel anrechnen lassen. Die Strafe fiel dementsprechend aus.

