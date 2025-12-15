Prozess in Innsbruck
Drama nach Skitag: Mit Promille und Handy am Steuer Skiurlauberin auf Straße gerammt
Die schwerverletzte Deutsche war im März vom Notarzt betreut und darauf in die Klinik geflogen worden.
© Fotostand / K. Schmitt via www.imago-images.de
Ein Verkehrsunfall im März hatte für eine Skiurlauberin gesundheitlich schwerste Folgen. Unfalllenker war ein einstiger Hotelangestellter. Er musste sich am Montag am Landesgericht gleich ein ganzes Verschuldens-Bündel anrechnen lassen. Die Strafe fiel dementsprechend aus.