Auto auf Tiroler Straße in Imst gegen Mauer geschleudert: 17-Jährige und Beifahrerin verletzt

Imst – Auf der Tiroler Straße bei Imst kam es am frühen Montagabend zu einem schweren Unfall mit zwei Verletzten. Die Straße wurde daraufhin kurzzeitig für den gesamten Verkehr gesperrt.

Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 17-Jährige gegen 17.50 Uhr auf der B171 von Imst in Richtung Mils. Kurz vor dem Ortsteil Gschnallenhöfe verlor die Frau in einer Linkskurve aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug, wodurch dieses ins Schleudern geriet. Das Auto prallte rechts gegen eine Mauer und wurde anschließend gegen die gegenüberliegende Leitschiene geschleudert.