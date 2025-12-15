Auto auf Tiroler Straße in Imst gegen Mauer geschleudert: 17-Jährige und Beifahrerin verletzt
Imst – Auf der Tiroler Straße bei Imst kam es am frühen Montagabend zu einem schweren Unfall mit zwei Verletzten. Die Straße wurde daraufhin kurzzeitig für den gesamten Verkehr gesperrt.
Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 17-Jährige gegen 17.50 Uhr auf der B171 von Imst in Richtung Mils. Kurz vor dem Ortsteil Gschnallenhöfe verlor die Frau in einer Linkskurve aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug, wodurch dieses ins Schleudern geriet. Das Auto prallte rechts gegen eine Mauer und wurde anschließend gegen die gegenüberliegende Leitschiene geschleudert.
Die Lenkerin und ihre Beifahrerin wurden ins Krankenhaus Zams gebracht, die Schwere ihrer Verletzungen ist unbekannt. Am Unfallfahrzeug entstand Totalschaden. Die B171 war etwa 40 Minuten lang in beide Richtungen gesperrt, der Verkehr wurde über die Inntalautobahn umgeleitet. (TT.com)