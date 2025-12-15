Verkehr umgeleitet
Schwerer Unfall auf B171 in Imst: Tiroler Straße kurzzeitig gesperrt
Imst – Ein schwerer Unfall im Gemeindegebiet von Imst hat am Montagabend zu einer rund 45-minütigen Sperre der Tiroler Straße (B171) in beiden Fahrtrichtungen geführt. Zu dem Unfall kam es gegen 18.20 Uhr zwischen Imst und Mils, nähere Informationen lagen zunächst nicht vor.
Der Verkehr wurde über die Inntalautobahn (A12) umgeleitet. Um 19.10 Uhr wurde die Sperre laut Informationen der Asfinag wieder aufgehoben. (TT.com)