Südtiroler Christbaum auf dem Petersplatz feierlich illuminiert

Eine etwa 27 Meter hohe Rotfichte aus dem Südtiroler Ultental erleuchtet in diesem Jahr den Petersplatz in Rom. Am Montag wurde der Baum illuminiert.

Rom – Der Christbaum und die Krippe auf dem Petersplatz im Vatikan sind am Montagabend feierlich illuminiert worden. Die etwa 27 Meter hohe Rotfichte kommt in diesem Jahr aus dem Südtiroler Ultental, die Geburtsszene Jesu stammt aus der süditalienischen Provinz Salerno in Kampanien.

Zur Feierstunde vor dem Petersdom waren aus Südtirol der Bischof der Diözese Bozen-Brixen Bürgermeister, Trachtengruppen und -Kapellen – insgesamt 250 Personen – angereist. Die Gouverneurin des Vatikanstaats, Schwester Raffaela Petrini, die der Zeremonie beiwohnte, sagte in ihrer Begrüßung, Christbaum und Krippe seien „sichtbare Zeichen der Hoffnung und des Lichts, die Christus der Menschheit schenkt“.

Papst hebt Bedeutung der Krippe hervor

Am Mittag hatte Leo XIV. den Stiftern von Krippe und Christbaum bei einer Audienz gedankt. Die Krippe und der Weihnachtsbaum seien „Zeichen des Glaubens und der Hoffnung“. Dies betonte der Papst bei der Audienz für die Spender der Krippe und des Weihnachtsbaums, die über die Feiertage den Petersplatz schmücken werden. „Wenn wir sie in unseren Häusern, in den Pfarrgemeinden und auf den Plätzen betrachten, bitten wir den Herrn, uns die Gabe von Frieden und Brüderlichkeit zu erneuern. Wir beten für alle, die unter Krieg und Gewalt leiden“, so der Papst.

Robert Prevost, der sich auf sein erstes Weihnachtsfest als Papst vorbereitet, dankte den beteiligten Vertretern der Gemeinden, Unternehmern, Handwerkern und allen, die Krippe und Weihnachtsbaum realisiert haben, „mit dem Ziel, Kunst und Spiritualität in einer Inszenierung zu vereinen, die den Glauben und die kulturellen Wurzeln Ihrer Region erzählt“. Für die Pilger aus aller Welt, die den Petersplatz besuchen, werde die Krippenszene daran erinnern, dass Gott den Menschen nahekommt.

„In der Armut des Stalls von Bethlehem betrachten wir ein Geheimnis der Demut und der Liebe. Vor jeder Krippe, auch denen in unseren Häusern, erleben wir dieses Ereignis neu und erkennen die Notwendigkeit, Momente der Stille und des Gebets in unserem Leben zu suchen“, so der Papst.

Tiroler Firma gewinnt aus Zweigen ätherische Öle

Der Christbaum aus Ultental soll die vielen Gläubigen bis Ende der Feiertage mit seinen vielen Lichtern erfreuen. Bei der Auswahl des Baumes legte die Forstbehörde großen Wert auf Nachhaltigkeit und suchte bewusst einen älteren Baum aus. Nach Ende der Feiertage wird die Tiroler Firma Wilder Naturprodukte aus den grünen Zweigen der Fichte ätherische Öle gewinnen, während das übrige Holz an eine Wohltätigkeitsorganisation geht und wiederverwendet wird – die TT berichtete.

Mehr zum Thema: