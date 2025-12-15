Zwei Unfälle auf B186
Autolenker fuhr nach Unfall in Längenfeld auf Kolonne auf: 46-Jährige verletzt
Längenfeld – Nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Längenfeld hat sich in der dadurch entstandenen Kolonne ein weiterer Unfall ereignet. Eine 46-Jährige fuhr laut Polizei kurz vor 17 Uhr mit ihrem Auto auf der B186 taleinwärts. Da sich durch einen Unfall mit Sachschaden auf der Nebenfahrbahn eine Kolonne gebildet hatte, verringerte die Frau entsprechend die Geschwindigkeit.
Ein nachkommender Lenker bemerkte dies zu spät: Der 20-Jährige fuhr auf das Auto der Frau auf. Die 46-Jährige wurde dabei verletzt, wollte jedoch selbstständig einen Arzt aufsuchen. Die beiden Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Die B186 musste kurzzeitig komplett gesperrt werden. (TT.com)