Zigtausende Jobs in Gefahr
Heute wird entschieden: Kommt das Aus für das Verbrenner-Aus?
Noch sind zu wenige Elektro-Autos auf Europas Straßen unterwegs. Nun plant die EU offenbar das Aus für das bereits beschlossene Aus für Verbrennermotoren bei Neuwagen.
Noch sind zu wenige E-Autos auf Europas Straßen unterwegs. Die EU-Kommission möchte am Dienstag in Brüssel einen Änderungsvorschlag zu den CO2-Grenzwerten für Neuwagenflotten vorlegen. Ökonomen üben bereits massive Kritik an der geplanten Aufweichung.