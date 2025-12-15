Nach Klick auf Bedienungs-Anleitung: Tirolerin verlor mehrere zehntausend Euro

Auf der Suche nach einer Anleitung für ihre Kaffeemaschine im Netz ist eine 72-Jährige Opfer von Betrügern geworden. Die Frau verlor einen fünfstelligen Betrag.

Innsbruck – Nach dem Kauf einer neuen Kaffeemaschine im stationären Handel ist eine Tirolerin im Internet an Betrüger geraten: Die 72-Jährige suchte vergangenen Freitag im Netz nach einer Bedienungs-Anleitung für das Gerät, das sie zuvor in einem Innsbrucker Elektrohandelsgeschäft erstanden hatte, berichtet die Polizei. Als die Frau auf einen scheinbar passenden Link stieß und diesen anklickte, „fror“ der Bildschirm ihres PCs ein und eine Telefonnummer wurde angezeigt.

Als die Frau die Nummer anrief, meldete sich eine Person und gab sich als Mitarbeiter eines weltweiten Software-Konzerns aus. Der Unbekannte teilte der 7-Jährigen mit, dass sie keinen Zugriff mehr auf ihren PC habe und diesen nicht ausschalten dürfe.