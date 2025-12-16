Michelhausen präsentiert Buch zum Hochwasser 2024

"Hochwasser - Wie wir die Flut 2024 erlebten" lautet der Titel eines Buches, das am Montagabend in Michelhausen präsentiert worden ist. Die Marktgemeinde im Tullnerfeld ist vor 15 Monaten vor allem im Ortsteil Rust besonders stark betroffen gewesen. Auch ein Todesopfer war zu beklagen. Das Werk dokumentiere "ein Ereignis, das nach wie vor tief bewegt", betonte Bürgermeister Bernhard Heinl (ÖVP).

Auf 224 Seiten werden in 39 Kapitel wichtige Aspekte des Hochwassers vom September vergangenen Jahres beleuchtet. Außerdem haben Betroffene ihre persönlichen Erlebnisse zu Papier gebracht, berichten über Eindrücke und Erinnerungen. Es gehe um "Gefühle, Gedanken und Emotionen", sagte Heinl. Das Buch enthalte "berührende Erzählungen" ebenso wie ein "Protokoll der Katastrophe". Platz gefunden haben zudem 347 Fotos. Knapp 7.000 standen dem Bürgermeister zufolge zur Verfügung.

Die Flut in Rust im Tullnerfeld war am 15. September ("ein Datum, das eingebrannt ist", so Heinl schon vor einem Jahr zur APA) hereingebrochen. Ein Feuerwehrmann kam ums Leben. 308 private Wohnhäuser, von denen 180 vorübergehend evakuiert werden mussten, 31 Betriebsobjekte, 25 landwirtschaftliche Gebäude sowie 23 landwirtschaftliche Kulturen waren laut dem Ortschef betroffen. Der Gesamtschaden bei den 387 Fällen in der Gemeinde betrug knapp 27 Millionen Euro.

"Man soll sich erinnern." Daher sei das Buch "wirklich wichtig", sagte Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) bei der Präsentation. Nicht zuletzt strich sie das "Miteinander" im Land in derartigen Extremsituationen heraus.