Vier Autos in Kettenreaktion verwickelt: Zwei Verletzte bei Unfall in Innsbruck

Am frühen Montagabend kam es in Innsbruck zu einem Auffahrunfall, bei dem vier Fahrzeuge involviert waren. Zwei Frauen wurden verletzt. Zudem entstand an den Fahrzeugen erheblicher Sachschaden.

Innsbruck – Bei einem Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen sind am frühen Montagabend in der Innsbrucker Egger-Lienz-Straße zwei Frauen verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr gegen 17.45 Uhr ein 22-jähriger Syrer aus bisher ungeklärter Ursache auf den Pkw einer 60-jährigen Österreicherin vor ihm auf. Diese stand zu dem Zeitpunkt am Ende einer Fahrzeugkolonne vor einer roten Ampel.