Vier Autos in Kettenreaktion verwickelt: Zwei Verletzte bei Unfall in Innsbruck
Am frühen Montagabend kam es in Innsbruck zu einem Auffahrunfall, bei dem vier Fahrzeuge involviert waren. Zwei Frauen wurden verletzt. Zudem entstand an den Fahrzeugen erheblicher Sachschaden.
Innsbruck – Bei einem Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen sind am frühen Montagabend in der Innsbrucker Egger-Lienz-Straße zwei Frauen verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr gegen 17.45 Uhr ein 22-jähriger Syrer aus bisher ungeklärter Ursache auf den Pkw einer 60-jährigen Österreicherin vor ihm auf. Diese stand zu dem Zeitpunkt am Ende einer Fahrzeugkolonne vor einer roten Ampel.
Dies löste eine Kettenreaktion aus, da dieses Fahrzeug durch die Wucht des Aufpralls auf den Pkw einer 75-jährigen Österreicherin nach vorne geschoben wurde, welche wiederum auf den davorstehenden Wagen eines 48-jährigen Deutschen prallte. Die beiden Frauen wurden bei dem Unfall verletzt. Über den Grad der Verletzungen ist nichts bekannt. An allen vier beteiligten Fahrzeugen entstand laut Beamten erheblicher Sachschaden. (TT.com)