„War doch nur eine Hetz“

78-jähriger Tiroler bezahlte Po-Klatscher mit Prozess und Geldbuße

Von Reinhard Fellner

Im Oktober war es auf einer Tankstelle zu einer sexuellen Belästigung durch einen Rentner gekommen. Das Opfer erstattete Anzeige und bescherte dem Täter einen Gerichtstermin.