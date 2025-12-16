Megaprojekt abgeschlossen

Diesen Eindruck hinterlässt der neue Bahnhof Fritzens-Wattens bei den PendlerInnen

Am Montagmorgen ist einiges los am neuen Bahnhof Fritzens-Wattens. Auch Isabel Fröhlich aus Fritzens ist auf dem Weg ins Unterland.
Eva-Maria Hörtnagl

Seit dem ÖBB-Fahrplanwechsel am Sonntag ist der Bahnhof Fritzens-Wattens in Vollbetrieb. Die TT hat sich vor Ort umgehört, wie das bargeldlose Parkhaus und die spektakuläre Radbrücke bei Bahnfahrenden ankommen und weiß, was noch entstehen wird.

